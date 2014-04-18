Королевская посетила Крым, чтобы защитить права украинцев, которые остались там

Об этом сказала кандидат на пост Президента Украины Наталия Королевская, посетив Крым.

«Почти два месяца Крым остается горячей точкой на карте Украины и всего мира. Но никто в полной мере не занимается социальной защитой и помощью людям. Я считаю, что мы не имеем права оставлять людей в такой ситуации на произвол судьбы», - отметила политик.

Находясь в Крыму, Наталия Королевская провела ряд встреч с гражданами. В частности с теми, кто уже принял решение остаться гражданами Украины и продолжать жить на полуострове. С этими людьми Наталия Королевская обговорила самые болезненные вопросы, с которыми они уже столкнулись. «Сейчас для них остро стоит вопрос получения социальной помощи. Сегодня правительство предлагает крымчанам ехать в Херсон, в том числе и для получения пенсии. Только представьте, пенсионерам из Керчи придется преодолеть около 400 км, минимум 6 часов поездки. Это нонсенс», - сказала Наталия Королевская.

Поэтому, по ее словам, украинцам, которые решили остаться на полуострове, государство обязано гарантировать возможность легально проживать в Крыму и сохранить работу.

Кроме того, Наталия Королевская встретилась с украинцами, которые собираются переехать на материковую часть Украины. Таким людям, по словам политика, государство должно предоставить социальный щит: обеспечить жильем и работой, дать специальный статус переселенца и специальную помощь.

«Еще раз повторяю – наши граждане, оказавшись в непростой ситуации, всегда должны ощущать поддержку своего государства. Это касается как тех, кто остается жить в Крыму, так и тех, кто принял решение переехать на материковую часть Украины. Все, что я тут увидела, убедило поехать меня в восточные области, чтобы донести реальную ситуацию», - отметила Наталия Королевская.