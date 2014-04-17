В Сумской области на границе с РФ роют ров длиной более 500 км - председатель ОГА
В Сумской области на границе с Россией роют ров длиной в более 500 километров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время разговора о ситуации в пограничной области в эфире «Радио «Эра»заявил председатель Сумской ОГА Владимир Шульга.
По его словам, это делается для того, чтобы на территорию Украины не смогла пройти тяжелая военная техника со стороны России, а также не смогли на внедорожниках и других автомобилях передвигаться контрабандисты.
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«Сейчас нами уже прорыто около 20 километров такого рва шириной 4 метра и глубиной 2 метра», - отметил Шульга.
Справка УНИАН. Сумская область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями РФ, общая протяженность общей границы составляет 562,5 км .