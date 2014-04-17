Первый национальный будет показывать агитацию за кандидатов с 22 апреля
18:23, 17 апреля 2014Политика
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Предвыборная агитация кандидатов на пост президента Украины за счет средств государственного бюджета начнется на Первом национальном телеканале 22 апреля и закончится 22 мая.
Страна готовится к выборам
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
На Общенациональном радио она начнется 7 мая и закончится 23 мая.
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Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем заседании ЦИК провела жеребьевку относительно очередности предоставления кандидатам в президенты эфирного времени за счет и в пределах средств государственного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов президента 25 мая.
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