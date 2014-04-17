Тема федерализации навязывается Украине официальной Россией - Кириленко

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Схід+Захід», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«Тема федерализации наброшена нам извне сейчас, и она наброшена официальной Россией. Раньше мы не должны были ни при каких обстоятельствах вступать в какие-либо международные структуры от НАТО до ЕС, потом мы обязательно должны были вступить в Таможенный союз, теперь третья тема - мы обязательно должны федерализироваться и в их прочтении, дезинтегрироваться, подробить Украину, и от этого нам должно быть счастье», - сказал Кириленко.

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Он отметил, что не согласен с таким подходом, и готов как политик принимать участие в «любой остроты дискуссиях относительно способов децентрализации Украины с тем, чтобы было благо для каждой области и региона».

«Это действительно сложный вопрос, и к нему еще Украина не подходила: пока еще одни стоят с автоматами, забаррикадировались, а другие вынуждены, имея на своей стороне Конституцию и закон, возобновлять государственные границы, которые есть целостные, нерушимые и признанные Хельсинкским пактом, всем миром, ООН и всеми международными структурами», - сказал он.

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Кириленко убежден, что те, кто за федерализацию, но за единую Украину, должны тоже этим заниматься, и «это нас объединит».

«Потом, когда враг будет выброшен, мы сядем за круглый стол, сядем в парламенте, сядем в любых других форматах и обсудим как нам децентрализовать страну», - сказал депутат.

Кириленко также считает, что для того, чтобы сохранить Украину целостной, необходимо, чтобы люди, которые с оружием оккупировали часть Украины, получили отпор не только от центральной власти, но и местной общины, «если она не на словах, а на деле за единую Украину».