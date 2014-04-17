Помощник Генсека ООН: Информация о нарушении прав русских в Украине сильно и намеренно преувеличена

Он выступил с отчетом о ситуации в Украине перед членами Совета Безопасности ООН, сообщает Еспресо.TV.

Шимонович побывал с мониторинговой миссией в Киеве, Львове, Харькове и в Крыму.

Также, Шимонович сообщил Генеральному секретарю и Совету безопасности ООН по правам человека, что очень преувеличенны и слухи о преследовании этнических русских украинскими националистами во время акций протеста на Майдане.

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Он подчеркнул, что с помощью ангажированных СМИ, была распространена дезинформация о прибытии вооруженных украинских националистов для подавления русской общины в Крыму, чтобы создать атмосферу страха среди местного населения и оправдать аннексию полуострова Россией.

Шимонович ставит под сомнения результаты референдума, который проводился в Крыму 16 марта. Докладчик отметил, что во время подготовки волеизъявления давление со стороны России было чрезмерным, новая Конституция, которую «протолкнули» на полуострове, не учитывает права крымских татар и тех граждан, которые не желают менять украинское гражданство. Шимонович выразил опасения, что этих граждан будут в дальнейшем преследовать.

Также, он сообщил собравшимся, что на момент его пребывания в Восточной Украине, ситуация была довольно напряженной. Потом пророссийские активисты с оружием захватывали админздания и призвали к расколу Украины.

По его мнению ситуация на Восточной Украине провоцируется Россией специально ради дестабилизации и раскола страны.