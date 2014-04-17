Позиция РФ по Украине наталкивается на стену цензуры на Западе - Песков

Как передает РИА «Новости», по словам Пескова, фактически, люди на Западе лишены права на свободу выбора информации. Он также отметил, что российские представители, в том числе президент, премьер, глава МИД, парламентарии пытаются использовать любую возможность с тем, чтобы объяснять российскую позицию, пытаться развеять те или иные слухи.

«Эти объяснения не проходят, причем не проходят не в силу их несостоятельности, - наоборот, позиция (России) очень последовательная и аргументированная, - не проходит, потому что наталкивается на грубую бетонную стену цензуры», - сказал Песков в эфире телеканала ”Россия 24”.

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«Такого мы не видели, мы, честно говоря, даже не думали, что оно бывает так в открытую», - добавил Песков.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма в марте РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

12-13 апреля российские вооруженные боевики начали провоцировать столкновения на юго-востоке Украины и захватывать админздания.

РФ созвала заседание совета безопасности ООН, считая неприемлемым использование силы украинскими властями для наведения порядка на востоке страны.

По мнению России, протестующие на юго-востоке страны, которые выступают за федерализацию Украины, никого не терроризируют, тогда как власть в Киеве собирается использовать против народа армию, заявил постпред России в Совете безопасности ООН Виталий Чуркин.

Однако, точка зрения России не нашла поддержки ни одного из остальных членов СБ.

США, Великобритания, Франция и Австралия выступили с резким осуждением роли России в событиях в Украине. Представители этих стран подчеркнули сходность того, что происходит сейчас в восточных регионах, с оккупацией Крыма российскими войсками.

”Международное содружество не обмануто кремлевской пропагандой и дезинформацией”, - заявил представитель Великобритании Лайалл Грант.

Все страны - участницы полностью поддержали право Украины на защиту своей целостности и поддержание порядка.