Колесников объяснил наличие у сепаратистов автоматов российского производства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке журналистам после чрезвычайного съезда депутатов всех уровней Донецкой области Партии регионов.

Сначала Колесников сказал, что у него нет официального подтверждения того, что среди сепаратистов, захватывающих административные здания на севере Донецкого региона, есть российские военные, так называемые «зеленые человечки».

«Я официально видел только одного «российского военного», который на следующий день оказался директором горловского кладбища.. Который уволен, к тому же, два года назад за то, что продал 38 оградок, украл памятник и брал с бабушек деньги за новые могилки», – заметил нардеп. А на вопрос УНИАН - откуда у сепаратистов современное вооружение российского производства, многие образцы которого официально не присутствуют в Украине, ответил: «В мире продано 100 миллионов автоматов Калашникова и вы об этом знаете лучше всех» .

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Колесников также подчеркнул, что для решения проблемы выступлений сепаратистов в регионе, в Украине есть силовые структуры. «В стране есть МВД, СБУ, которые должны поставлять надежную, четкую, понятную информацию. Это первое. Второе - министр внутренних дел вместе с председателем СБУ должны... Видно же, где люди вооружены, где они представляют опасность для остальных граждан... И с ними надо вступать в переговоры!... Министр МВД и глава СБУ должны вступать в переговоры… не глава же сельсовета. ... Нет же муниципальной милиции, поэтому местные советы беззащитны», - сказал нардеп.