Турчинов сменил начальника Управления СБУ в Харьковской области

22:07, 16 апреля 2014
Политика
0 0

Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов сменил начальника управления Службы безопасности Украины в Харьковской области

сбу

На должность назначен Александр Пивовар.

Об этом говорится в указе и.о. президента от 16 апреля, текст которого размещен на президентском сайте.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter