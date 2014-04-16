Турчинов сменил начальника Управления СБУ в Харьковской области

Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов сменил начальника управления Службы безопасности Украины в Харьковской области

На должность назначен Александр Пивовар. Об этом говорится в указе и.о. президента от 16 апреля, текст которого размещен на президентском сайте.

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