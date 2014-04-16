Турчинов сменил начальника Управления СБУ в Харьковской области
22:07, 16 апреля 2014Политика
0 0
Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов сменил начальника управления Службы безопасности Украины в Харьковской области
Турчинов сменил начальника Управления СБУ в Харьковской области
На должность назначен Александр Пивовар.
Об этом говорится в указе и.о. президента от 16 апреля, текст которого размещен на президентском сайте.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter