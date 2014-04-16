Военных в Славянске пугают, что через месяц-два вся Украина будет "под Россией"

17:09, 16 апреля 2014
Политика
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В плену в Славянске находятся около 50 украинских военных, которых захватили российские спецназовцы с техникой в Краматорске и привезли под российским флагом.

Краматорск / REUTERS

Об этом "Украинской правде" сообщил один из захваченных военных.

По его словам, от них требуют сдать оружие, однако военные отказываются это сделать.

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До последнего времени они находились в здании администрации Славянская.

По его словам, вооруженные люди, предупредили военных: "Через месяц-два вся Украина будет под нами".

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