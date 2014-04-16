Военных в Славянске пугают, что через месяц-два вся Украина будет "под Россией"
17:09, 16 апреля 2014Политика
0 0
В плену в Славянске находятся около 50 украинских военных, которых захватили российские спецназовцы с техникой в Краматорске и привезли под российским флагом.
Украинских военных в Славянске запугивают / REUTERS
Об этом "Украинской правде" сообщил один из захваченных военных.
По его словам, от них требуют сдать оружие, однако военные отказываются это сделать.
Читайте такжеСБУ: "Альфовцев" в Славянске расстреляли 30 российских разведчиков во главе со Стрелковым
До последнего времени они находились в здании администрации Славянская.
По его словам, вооруженные люди, предупредили военных: "Через месяц-два вся Украина будет под нами".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter