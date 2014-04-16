Военных в Славянске пугают, что через месяц-два вся Украина будет "под Россией"

Об этом "Украинской правде" сообщил один из захваченных военных.

По его словам, от них требуют сдать оружие, однако военные отказываются это сделать.

Читайте такжеСБУ: "Альфовцев" в Славянске расстреляли 30 российских разведчиков во главе со Стрелковым

До последнего времени они находились в здании администрации Славянская.

По его словам, вооруженные люди, предупредили военных: "Через месяц-два вся Украина будет под нами".