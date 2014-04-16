Украинских десантников уговаривают перейти на сторону "донецкой республики" - СМИ

Об этом пишет на своей странице Facebook фотограф "Левого Берега" Максим Левин.

"С коммандиром каждой машины ведет беседу "местный". Замолаживают, уговаривают перейти "на сторону народа", на сторону "донецкой респулики". Местный поселковый голова (это поселок Красноторка при Краматорске) говорит что среди блокирующих мало именно местных, в основном неизвестные люди", - пишет Левин.

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Фотограф видел как к месту события на грузовом микроавтобусе "Газель" подвезли около 20 мужчин в спортивных костюмах с георгиевскими ленточками.