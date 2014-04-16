Баррозу: Мы должны защищать мир и стабильность в Европе

Агрессия России против Украины свидетельствует, что в Европейском Союзе не должны воспринимать мир и стабильность как должное, и должны бороться против сфер влияния и диктата одних стран над другими.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил на слушаниях в Европейском парламенте в Страсбурге в своем выступлении, посвященном 100-летию начала Первой мировой войны.

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"Мы видим в восточных соседях нашего Европейского Союза две концепции Европы, которые противоречат друг другу. Одна - это современная, открытая и демократическая Европа, в которой 28 стран добровольно объединились в Европейский Союз для достижения наиболее революционного прогресса в истории человечества в плане отношений между этими странами", - сказал Баррозу.

"И есть старая концепция Европы, согласно которой продолжают думать и действовать категориями силы, сфер влияния, диктата, недоверия и по принципу "разделяй и властвуй". И если мы сравним эти концепции и вспомним, что после Первой была Вторая мировая война, то справедливо сказать, что мы уже вынесли уроки. Европейский Союз - вот наш урок после двух мировых войн, и он должен существовать в будущем", - добавил президент Европейской Комиссии.

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По его словам, Европа должна вынести из последних событий в Украине урок, который заключается в необходимости поддержания мира.

"Мы никогда - я повторяю - никогда не должны воспринимать мир и стабильность как нечто должное. Мы должны защищать Европу, защищать мир и стабильность в Европе", - отметил Баррозу.