Фюле: в Украине действуют вооруженные группы из-за рубежа

Об этом заявил еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефан Фюле, передает РИА Новости.

"Координированные и профессиональные действия вооруженных групп, включая тех, кто проник на украинскую территорию из-за рубежа, на Восточной Украине походят на крымский сценарий", - сказал Фюле, выступая перед депутатами Европарламента от имени главы дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон.

Читайте такжеСтрелять на поражение: СБУ опубликовала переговоры ГРУ с диверсантамиОн вновь повторил призыв ЕС к России "отвести войска от украинской границы и прекратить любые дальнейшие действия, нацеленные на дестабилизацию Украины".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров снова заявил, что Россия абсолютно непричастна к событиям на юго-востоке Украины, также как и в Крыму: по его словам, никаких агентов спецслужб, войск там нет.

Позже Лавров еще раз повторил и.о. главе украинского МИД Андрею Дещице, что оснований для обвинений России в осложнении ситуации на юге и юго-востоке Украины нет.