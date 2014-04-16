Шахтеры Донбасса решили защищать регион от российской агрессии - профсоюз

Об этом в эфире «Шустер LIVE» заявил глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко.

Читайте такжеСенченко: Элиты Луганска и Донецка соревнуются «за право дальше грабить Донбасс»«Тут не только настроение шахтеров, а самое главное — настроение народа Донбасса. Мы приняли заявление о том, что центральная власть по нашим понятиям все делает для того, чтобы Донбасс сдать. Милиция встречает сепаратистов с хлебом и солью, административные здания не захватываются — они заходят туда, как к себе домой.

Мы приняли решение о том, чтобы защищаться, защищать Донбасс, защищать свои семьи, защищать свой народ, защищать Украину, но к большому сожалению добровольцы в военкоматах получают отказы, народ безоружен. Сейчас смотрю на Михаила Добкина и хочу ему сказать, что мне никто не запрещает разговаривать на русском языке, вы уже достали всех русским языком, что у нас гонения — нет у нас такого. Нет! Вы меня поняли!?», - заявил он.