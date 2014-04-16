Во время освобождения аэродрома в Краматорске взяли в плен сепаратистов

Они взяли в плен сепаратистов, но их количество пока не сообщают. Никаких жертв и потерь со стороны украинских силовиков нет, заявил советник министра внутренних дел Украины Станислав Речинский во время брифинга, пишет gordonua.com.

По его данным, среди захватчиков есть один раненый.

Речинский также заявил, что в Славянске пока операцию не проводят: "Антитеррористическая операция сейчас продолжается в Краматорске. В Славянске пока ни техники, ни людей нет. Хотя есть множество панических сообщений, что там движутся танки, бронетранспортеры и так далее", – сказал советник министра. Он заявил, что освобождение аэродрома – это "первая твердая победа" украинских силовиков.

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Антитеррористическая операция будет продолжена в других захваченных оккупантами городах на востоке Украины, заявил советник министра МВД.

В больницы Краматорска раненые пока не поступали. Все сотрудники медицинских служб города на местах, но говорят, что пострадавших в перестрелке на военном аэродроме в больницы не привозили.

15 апреля в районе краматорского аэродрома – единственного объекта, который контролируют сепаратисты, – появилась украинская военная техника, слышна были стрельба и взрывы. До этого над аэродромом около часа кружил истребитель.