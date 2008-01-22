Симоненко на встрече с Президентом понял, что его опасения не напрасны

Механизм принятия новой Конституции Украины пока не согласован между лидерами политических сил в парламенте и Президентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО, комментируя журналистам итоги сегодняшней встречи лидеров фракций парламента с главой государства.

По словам П.СИМОНЕНКО, сегодня на встрече лидер "Нашей Украины - Народной самообороны" Вячеслав КИРИЛЕНКО заявил, что эта политическая сила будет требовать принятия новой редакции Основного Закона на всеукраинском референдуме.

При этом П.СИМОНЕНКО высказал мнение, что это подтверждает опасения коммунистов, что эти изменения были задуманы Секретариатом Президента с целью узурпации власти.

Говоря о Конституционном совете, П.СИМОНЕНКО отметил, что в его состав было бы целесообразно включить представителей от народа, чтобы изменения не стали очередным перераспределением власти между олигархами, а действительно касались улучшения соблюдения прав и свобод граждан.

Лидер коммунистов считает, что самым оптимальным было бы взять за основу законопроект, разработанный коммунистами еще в 2007 году, который предусматривает переход к сугубо парламентской системе правления и, в частности, отмены должности Президента.

Он напомнил, что коммунисты уже направили трех представителей в Конституционный совет. Сегодня была достигнута договоренность, что коммунисты направят еще пять своих представителей в этот совет.

Он также сообщил, что другие вопросы, кроме конституционной реформы, сегодня на встрече с Президентом не обсуждались.