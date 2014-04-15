Рада не поддержала реабилитацию членов правительства Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 212 народных депутатов из 285 зарегистрированных в сессионном зале.

Одним из авторов проекта постановления является народный депутат от "Батькивщины" Татьяна Слюз.

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В проекте постановления отмечается, что, учитывая политическую мотивированность уголовного преследования и, как следствие, применение выборочного правосудия в отношении служебных лиц органов государственной власти, которые в течение 2010-2013 годов привлекались к уголовной ответственности, с целью обеспечения соблюдения положений статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьи 21 Конституции Украины, выражая суверенную волю украинского народа, Верховная Рада постановляет реабилитировать служебных лиц, которые в период с 2007 по 2010 годы занимали соответствующие должности в органах государственной власти Украины, и к которым в течение 2010-2013 годов выборочно применялось правосудия и признать их таковыми, что не привлекались к уголовной ответственности и, соответственно, не имеют судимости:

- главный инспектор Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Украины - Горячий Сергей, по части 3 статьи 364 Уголовного кодекса Украины;

- председатель Государственной службы автомобильных дорог Украины Вадим Гуржос, по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины;

- министр экономики Украины - Богдан Данилишин, по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины;

- исполняющий обязанности Председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь Диденко, по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины;

- первый заместитель министра обороны Украины Валерий Иващенко, по части 2 статьи 364, ч. 3 ст. 365 УК Украины Уголовного кодекса Украины;

- начальник Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Украины - Конев Александр, по части 3 статьи 364 Уголовного кодекса Украины;

- председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко, по части 3 статьи 364 Уголовного кодекса Украины;

- начальник отдела Киевской региональной таможни Государственной таможенной службы Украины - Нитун Елена, по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины;

- ведущий инспектор Киевской региональной таможни Государственной таможенной службы Украины - Новиков Александр, по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины;

- заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Украины - Тарас Шепитько, по части 3 статьи 364 Уголовного кодекса Украины;

- заместитель начальника департамента уголовного розыска МВД Украины - Тарасенко Владимир, по ч. 1 ст. 367 УК Украины;

- главный оперуполномоченный инспектора ОКР МВД Украины, подполковник милиции - Павленов Олег, по ч. 1 ст. 367 УК Украины.

Постановление вступит в силу с момента ее принятия.