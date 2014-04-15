Турчинов заявляет, что гражданскому населению не будут выдавать оружие

И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявляет, что гражданскому населению оружие выдаваться не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента, комментируя инициативы фракции “Свобода” о необходимости принятия закона, позволяющего иметь оружие гражданским лицам, а также относительно некоторых инициатив раздать оружие гражданским для защиты государства.

Турчинов подчеркнул: “Государство дает оружие только тем, кто или идет работать в милицию, кто идет служить в Нацгвардию или в Вооруженные силы”.

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“Когда мы откроем доступ к оружию свободный, то это значит, что свободный доступ получат и сепаратисты, и это значит, что мы толкаем Украину в бездну гражданской войны”, - отметил Турчинов.

Он подчеркнул: “Мы не допустим гражданской войны”.

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По словам Турчинова, те, кто хотят защищать государство от сепаратистов, от захватчиков должны записываться в милицию, Вооруженные силы и таким образом защищать страну.

Турчинов заявил: “Гражданской войны в Украине не будет. Точка”.