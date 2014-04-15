Пресс-служба Царева заявляет, что он в тяжелом состоянии после избиения

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на его пресс-службу.

«После окончания прямого эфира на телеканале ICTV народный депутат, кандидат в президенты Украины Олег Царев подвергся нападению агрессивного вооруженного, который блокировал здание телеканала», - говорится в сообщении пресс-службы депутата.

Кандидата в президенты Олега Царева заблокировали на телеканале ICTV, куда он прибыл для участия в передаче «Свобода слова». Активисты пробрались к автомобилю Царева, в котором нашли 3 помповых ружья и боеприпасы к автомату Калашникова.

Читайте такжеЦарева отвезли в ГПУ. Он поблагодарил "Правый сектор" за спасениеОколо 2:30 Царев вышел к людям, которые создали так называемый коридор позора, активисты кричали ему вслед «Позор» и пытались забросать яйцами.

Забрать политика хотели медики скорой помощи, однако его к карете не пропустили. Позже на белом микроавтобусе Царев поехал прочь.

Впоследствии появилась информация, что Царева после событий под стенами телеканала ICTV отвезли в здание Генеральной прокуратуры якобы для официального заявления относительно событий. Политик вышел к прессе, был раздет до пояса и сообщил, что от рук агрессивно настроенных активистов его спас «Правый сектор».

Ранее, 11 апреля, пресс-служба Царева сообщала, что он исчез.