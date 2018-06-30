Сепаратисты в Одессе

Вехи недели. Восток алеет, политические рукопашные и оживление «регионалов»

13:56, 14 апреля 2014
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Захваты административных зданий на Востоке страны стали прелюдией для активизации сепаратистов в этом регионе при очевидном российском военном вмешательстве. Все чаще парламентарии и граждане сходятся врукопашную на политической почве. К представителям Партии регионов постепенно возвращается былая уверенность.

Сепаратисты в Одессе

Как показывает опыт, лозунг «Промедление смерти подобно» имеет свойство актуализироваться после революционных изменений в жизни страны. Новая власть настолько увлеклась разделением должностей, что абсолютно упустила из поля зрения восточные области, не только элита, но и обычные жители которых настороженно восприняли выступления на Майдане и смену власти после бегства Виктора Януковича. Причем события на Донбассе разворачиваются стремительно: если еще вчера административные здания в регионе захватывали местные жители, то с недавних пор милицейские управления и местные администрации штурмуют неизвестные в российском камуфляже, вооруженные новейшей модификацией автоматов Калашникова. Эти обстоятельства не мешают российскому МИД лить крокодильи слезы по поводу происходящего на востоке Украины и требовать от международного сообщества защитить местных мирных жителей от антитеррористической операции, инициированной Киевом.  В качестве последнего козыря Москва выпустила в воскресный вечер Виктора Януковича, разыгрывавшего в кампании Виктора Пшонки и Виталия Захарченко любительский спектакль на тему «Представители легитимной украинской власти в отъезде продолжают руководить страной». 

Досадно, что протянутая киевской властью рука в виде обещаний сохранить языковой закон Кивалова – Колесниченко, вплотную заняться децентрализацией и даже обнародовать проект Конституции до президентских выборов фактически зависла в воздухе, хотя предложения были сделаны Арсением Яценюком в Донецке. Трудно назвать адекватным ответом премьеру заявление Рината Ахметова, требующего уважения к Донбассу таким тоном, словно сам он в регионе живет и работает на птичьих правах, а не является самым богатым бизнесменом Восточной Европы. 

Сергей Лавров / REUTERS

Наверное, министр иностранных дел России Сергей Лавров  по-своему прав, когда утверждает, что Москва не стремится к присоединению юго-восточных областей Украины. Действительно, брать ответственность за депрессивный регион, постоянно требующий к себе повышенного внимания и немалых инвестиций, не совсем интересно. Но это не означает, что Россия отказывается от раскачивания ситуации внутри Украины и усиления центробежных тенденций. Ей это необходимо, как минимум, исходя из логистики обеспечения Крыма, который весьма проблематично снабжать через Керченский пролив. 

Царев / Преступности.нет

На фоне растущего общественного напряжения то парламентарии (как коммунистка Оксана Калетник, вцепившаяся в «свободовца» Юрия Михальчишина у парламентской трибуны), то простые граждане  в городах юга и востока Украины все чаще сходятся врукопашную. К таким проявлениям политической активности в нашей стране, к сожалению, уже привыкли. Случаются и неординарные события, как в Николаеве, где местная самооборона недружелюбно встретила кичащегося своей пророссийской позицией Олега Царева. Последние события вокруг незадачливого кандидата в президенты позволяют предположить, что тот действительно настроен на срыв президентских выборов, которые и без того впервые в новейшей истории не являются главным политическим событием для Украины, которой угрожает российская агрессия. Подчеркну, что не только военная: Владимир Путин уже выступил в качестве спикера «Газпрома», объявив, что в мае Украина сможет получить ровно тот объем газа, за который заплатит в апреле.

Верховная Рада как для парламентско-президентской республики, находящейся в преддверии агрессии, занимает несколько странную позицию. Парламентарии действуют с преступной неспешностью.  Премьер Арсений Яценюк с боем проталкивает необходимые для страны законы, за отдельные положения которых члены коалиции «Европейский выбор» торгуются прямо в сессионном зале парламента. Все чаще ситуативно возникает широкая коалиция «Батькивщины», «Свободы» и «регионалов, словно переживающих новую политическую молодость. 

Евгений МАГДА

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