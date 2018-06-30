Вехи недели. Восток алеет, политические рукопашные и оживление «регионалов»

Как показывает опыт, лозунг «Промедление смерти подобно» имеет свойство актуализироваться после революционных изменений в жизни страны. Новая власть настолько увлеклась разделением должностей, что абсолютно упустила из поля зрения восточные области, не только элита, но и обычные жители которых настороженно восприняли выступления на Майдане и смену власти после бегства Виктора Януковича. Причем события на Донбассе разворачиваются стремительно: если еще вчера административные здания в регионе захватывали местные жители, то с недавних пор милицейские управления и местные администрации штурмуют неизвестные в российском камуфляже, вооруженные новейшей модификацией автоматов Калашникова. Эти обстоятельства не мешают российскому МИД лить крокодильи слезы по поводу происходящего на востоке Украины и требовать от международного сообщества защитить местных мирных жителей от антитеррористической операции, инициированной Киевом. В качестве последнего козыря Москва выпустила в воскресный вечер Виктора Януковича, разыгрывавшего в кампании Виктора Пшонки и Виталия Захарченко любительский спектакль на тему «Представители легитимной украинской власти в отъезде продолжают руководить страной».

Досадно, что протянутая киевской властью рука в виде обещаний сохранить языковой закон Кивалова – Колесниченко, вплотную заняться децентрализацией и даже обнародовать проект Конституции до президентских выборов фактически зависла в воздухе, хотя предложения были сделаны Арсением Яценюком в Донецке. Трудно назвать адекватным ответом премьеру заявление Рината Ахметова, требующего уважения к Донбассу таким тоном, словно сам он в регионе живет и работает на птичьих правах, а не является самым богатым бизнесменом Восточной Европы.

Наверное, министр иностранных дел России Сергей Лавров по-своему прав, когда утверждает, что Москва не стремится к присоединению юго-восточных областей Украины. Действительно, брать ответственность за депрессивный регион, постоянно требующий к себе повышенного внимания и немалых инвестиций, не совсем интересно. Но это не означает, что Россия отказывается от раскачивания ситуации внутри Украины и усиления центробежных тенденций. Ей это необходимо, как минимум, исходя из логистики обеспечения Крыма, который весьма проблематично снабжать через Керченский пролив.

На фоне растущего общественного напряжения то парламентарии (как коммунистка Оксана Калетник, вцепившаяся в «свободовца» Юрия Михальчишина у парламентской трибуны), то простые граждане в городах юга и востока Украины все чаще сходятся врукопашную. К таким проявлениям политической активности в нашей стране, к сожалению, уже привыкли. Случаются и неординарные события, как в Николаеве, где местная самооборона недружелюбно встретила кичащегося своей пророссийской позицией Олега Царева. Последние события вокруг незадачливого кандидата в президенты позволяют предположить, что тот действительно настроен на срыв президентских выборов, которые и без того впервые в новейшей истории не являются главным политическим событием для Украины, которой угрожает российская агрессия. Подчеркну, что не только военная: Владимир Путин уже выступил в качестве спикера «Газпрома», объявив, что в мае Украина сможет получить ровно тот объем газа, за который заплатит в апреле.

Верховная Рада как для парламентско-президентской республики, находящейся в преддверии агрессии, занимает несколько странную позицию. Парламентарии действуют с преступной неспешностью. Премьер Арсений Яценюк с боем проталкивает необходимые для страны законы, за отдельные положения которых члены коалиции «Европейский выбор» торгуются прямо в сессионном зале парламента. Все чаще ситуативно возникает широкая коалиция «Батькивщины», «Свободы» и «регионалов, словно переживающих новую политическую молодость.

Евгений МАГДА