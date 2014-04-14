Группа митингующих идет штурмовать Луганскую ОГА (фото)

13:07, 14 апреля 2014
Политика
0 0

Как стало известно, только что группа активистов, находящихся у захваченного здания управления СБУ, направилась к Луганской облгосадминистрации.

У здания администрации дежурят представители проукраинской самообороны

Об этом сообщает корреспондент «Восточного варианта».

Количество людей, идущих на ЛОГА пока не известно, вооружены ли они - также пока не понятно.

Читайте такжеАваков создает на основе гражданских формирований спецподразделение «Восток» У здания администрации дежурят представители проукраинской самообороны. Только что они вошли в здание.

У входа также «мониторят» ситуацию представители правоохранительных органов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter