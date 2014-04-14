Группа митингующих идет штурмовать Луганскую ОГА (фото)
13:07, 14 апреля 2014Политика
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Как стало известно, только что группа активистов, находящихся у захваченного здания управления СБУ, направилась к Луганской облгосадминистрации.
У здания администрации дежурят представители проукраинской самообороны
Об этом сообщает корреспондент «Восточного варианта».
Количество людей, идущих на ЛОГА пока не известно, вооружены ли они - также пока не понятно.
Читайте такжеАваков создает на основе гражданских формирований спецподразделение «Восток» У здания администрации дежурят представители проукраинской самообороны. Только что они вошли в здание.
У входа также «мониторят» ситуацию представители правоохранительных органов.
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