Группа митингующих идет штурмовать Луганскую ОГА (фото)

Об этом сообщает корреспондент «Восточного варианта».

Количество людей, идущих на ЛОГА пока не известно, вооружены ли они - также пока не понятно.

Читайте такжеАваков создает на основе гражданских формирований спецподразделение «Восток» У здания администрации дежурят представители проукраинской самообороны. Только что они вошли в здание.

У входа также «мониторят» ситуацию представители правоохранительных органов.