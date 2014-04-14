На Луганщине жители предлагают помощь милиции в защите от захватчиков зданий

Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУМВД.

По словам начальника ГУ МВД Украины в Луганской области Владимира Гуславский, по всей области в отделы милиции приходят местные жители, пенсионеры и ветераны органов внутренних дел и предлагают свою помощь.

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«Они готовы плечом к плечу стоять вместе с милиционерами и защищать наших жителей и административные здания от тех, кто будет пытаться осуществлять захват», — подчеркнул Гуславский, чьи слова цитирует пресс-служба облмилиции.