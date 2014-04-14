На Луганщине жители предлагают помощь милиции в защите от захватчиков зданий
02:08, 14 апреля 2014Политика
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В воскресенье в облмилицию пришли около ста граждан (молодежь, люди, которые уже имеют за плечами жизненный опыт) и предложили свою помощь в случае, если кто-то попытается осуществить захват здания областной милиции
На Луганщине жители предлагают помощь милиции в защите от захватчиков зданий / 0642.ua
Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУМВД.
По словам начальника ГУ МВД Украины в Луганской области Владимира Гуславский, по всей области в отделы милиции приходят местные жители, пенсионеры и ветераны органов внутренних дел и предлагают свою помощь.
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«Они готовы плечом к плечу стоять вместе с милиционерами и защищать наших жителей и административные здания от тех, кто будет пытаться осуществлять захват», — подчеркнул Гуславский, чьи слова цитирует пресс-служба облмилиции.
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