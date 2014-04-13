Российский журналист опровергает, что его подстрелили в Славянске
23:33, 13 апреля 2014Политика
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Журналист российской ВГТРК Андрей Мещеряков, удостоверение которого было найдено в "расстрелянной" машине в г. Славянске 13 апреля, на самом деле не пострадал и находится дома.
Российский журналист опровергает, что его подстрелили в Славянске / slavgorod.com.ua
Об этом он сам написал в Фейсбук.
"Вот так... Сидишь себе дома, радуешься жизни, а оказывается меня в Славянске подстрелили... Не верьте это провокация, блин...", - написал Мещеряков.
Читайте такжеВ Славянске в упор расстреляли машину с людьми
Как сообщал УНИАН, Славянске в упор расстреляли машину с людьми. по неофициальным данным, погибло два человека. Одного раненного доставили в больницу в тяжелом состоянии.
В автомобиле нашли бонковскую карточку на имя Мещерякова Андрея. По информации издания "ОстроВ", в машине найдено удостоверение журналиста ВГТРК на имя Андрея Мещерякова.
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