Российский журналист опровергает, что его подстрелили в Славянске

Об этом он сам написал в Фейсбук.

"Вот так... Сидишь себе дома, радуешься жизни, а оказывается меня в Славянске подстрелили... Не верьте это провокация, блин...", - написал Мещеряков.

Читайте такжеВ Славянске в упор расстреляли машину с людьми

Как сообщал УНИАН, Славянске в упор расстреляли машину с людьми. по неофициальным данным, погибло два человека. Одного раненного доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В автомобиле нашли бонковскую карточку на имя Мещерякова Андрея. По информации издания "ОстроВ", в машине найдено удостоверение журналиста ВГТРК на имя Андрея Мещерякова.