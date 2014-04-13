Кличко требует созвать в понедельник внеочередное заседание парламента

Об этом УНИАН сообщили в пресс - службе партии.

«Надо немедленно созвать внеочередное заседание парламента и принимать жесткие решения как взять ситуацию в стране под контроль. События в Донецкой области, сегодняшнее избиение сторонников единства Украины и беспорядки в Харькове - ситуация не нормализуется и обостряется», - отметил Кличко.

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«Сегодня страну даже не разрывают, а уничтожают. Кучка сепаратистов при полной поддержке и руководстве с России пытается изменить государственное устройство Украины и навязать абсолютному большинству граждан свою преступную цель. Поэтому все депутаты, кто осознает свою ответственность за судьбу страны, должны завтра быть в парламенте. И не выйти оттуда, пока не будет принято решений о спасении страны", - подчеркнул лидер "УДАРа".

Кличко также отметил, что с отчетом о ситуации и свои действия в Верховной Раде должны выступить руководители силовых органов Украины и главнокомандующий.

По его мнению, руководство государства должно, в частности, подробно проинформировать депутатов и о решениях, принятых на последнем заседании СНБО в субботу, 12 апреля.