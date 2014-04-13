В Запорожье между участниками Майдана и Антимайдана произошла драка

Как передает кореспондент УНИАН, чтобы развести драку силовики пустили слезоточивый газ, после чего кордон между сторонниками Майдана и Антимайдана был восстановлен.

Пожилых людей, пришедших на митинг Антимайдана и оказавшихся так же, как и большинство пророссийских митингующих, практически окруженными сторонниками Майдана, силовики и прибывшие на место противостояния народные депутаты попытаются вывести и посадить в троллейбусы, которые специально останавливаются у Аллеи Славы.

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Антимайдановцев продолжают забрасывать яйцами, рулонами туалетной бумаги и т.п. всем, что попадет под руку.

Официальной информации о пострадавших в результате столкновения нет, но с места противостояния были выведены несколько шатающихся людей, одного вынесли.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Запорожья, частично пересекаясь по времени проведения, должны были пройти Майдан и Антимайдан.

Накануне Народная самооборона Запорожья объявила о проведении мобилизации из-за информации о возможных провокациях со стороны сепаратистов и около ее штаба, расположенного в здании Запорожской ОГА сегодня с 9 утра появились люди в балаклавах и с битами.

Около 13-40 представители майдана, в том числе мужчины с дубинками, символикой Правого сектора и битами – в общей сложности около 400 человек двинулись в сторону Аллеи Славы, где проходил пророссийский митинг, организованный Славянской гвардией и собравший под знаменами СССР, РФ и Славянской гвардии около 400- 500 человек.

Шедшие от здания Запорожской ОГА двигались колонной с речевками «Україна понад усе!», «Одна єдина свободна Україна!» и т.п. Около 14-00 представители Майдана прибыли на Аллею Славы и началось противостояние.