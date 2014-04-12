Россия после аннексии Крыма не имеет права предлагать реформы ОБСЕ – дипломат США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Баер сказал, отвечая на вопрос журналистов в Киеве.

“В свете того, что Россия совершила вопиющие нарушения основополагающих принципов ОБСЕ, вряд ли она имеет какие-то основания настаивать или предлагать реформы самой организации”, - сказал Баер.

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По его словам, для всех, кто уважает Хельсинкские принципы, они настолько же актуальны, как в 1975 году, когда они подписывались, и любые попытки сделать ОБСЕ более эффективной должны базироваться на этих принципах.

“Принципы, которые были заложены в Хельсинкские соглашения 40 лет назад, являются такими же актуальными сейчас, как и тогда”, - добавил Баер.