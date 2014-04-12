Россия после аннексии Крыма не имеет права предлагать реформы ОБСЕ – дипломат США
Постоянный представитель США при ОБСЕ Дэниэл Баер считает, что Россия после аннексии Крыма не имеет права предлагать реформы ОБСЕ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Баер сказал, отвечая на вопрос журналистов в Киеве.
“В свете того, что Россия совершила вопиющие нарушения основополагающих принципов ОБСЕ, вряд ли она имеет какие-то основания настаивать или предлагать реформы самой организации”, - сказал Баер.
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По его словам, для всех, кто уважает Хельсинкские принципы, они настолько же актуальны, как в 1975 году, когда они подписывались, и любые попытки сделать ОБСЕ более эффективной должны базироваться на этих принципах.
“Принципы, которые были заложены в Хельсинкские соглашения 40 лет назад, являются такими же актуальными сейчас, как и тогда”, - добавил Баер.