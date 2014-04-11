Пинчук и Турманов вышли из фракции Партии регионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Александр Турчинов.

Он также сообщил о том, что народный депутат Виктор Крутий вошел во фракцию “УДАР” (9 апреля Крутий, избранный по списку партии “УДАР”, принял в сессионном зале парламента присягу народного депутата – УНИАН).Читайте такжеПартию регионов поддерживают всего лишь 6% украинцев - опрос

Кроме того, Турчинов проинформировал о том, что заместителем председателя фракции “Свобода” на заседании фракции избран народный депутат Олег Панькевич.