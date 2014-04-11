Пинчук и Турманов вышли из фракции Партии регионов
13:08, 11 апреля 2014Политика
1 0
Народные депутаты Андрей Пинчук и Виктор Турманов вышли из фракции Партии регионов.
Пинчук и Турманов вышли из фракции Партии регионов
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Александр Турчинов.
Он также сообщил о том, что народный депутат Виктор Крутий вошел во фракцию “УДАР” (9 апреля Крутий, избранный по списку партии “УДАР”, принял в сессионном зале парламента присягу народного депутата – УНИАН).Читайте такжеПартию регионов поддерживают всего лишь 6% украинцев - опрос
Кроме того, Турчинов проинформировал о том, что заместителем председателя фракции “Свобода” на заседании фракции избран народный депутат Олег Панькевич.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter