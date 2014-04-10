Минобороны: наибольшее количество войск РФ сосредоточено в 40-50 км от границ Украины

На украинско-российских границах сохраняется угроза военной агрессии со стороны РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, отвечая на вопрос журналистов в Киеве, сообщил заместитель начальника Главного командного центра ВСУ Александр Розмазнин.

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По его словам, определенная часть российских войск на территориях, приближенных непосредственно к украинской границе, несколько уменьшена, но размещение войск происходит в несколько эшелонов, то есть наибольшее их количество сосредоточено в 40-50 км от границ.

“Всем понятно, что для военных преодолеть это расстояние за короткое время не проблема. То есть, вопрос угрозы агрессии не снимается”, - сказал Розмазнин.