Депутаты от КПУ покинули сессионный зал ВР в знак протеста против поджога офиса партии

Как передает корреспондент УНИАН, лидер фракции Петр Симоненко отметил, что фракция КПУ не будет принимать участие в заседании парламента до того времени, пока правоохранительные органы не проведут расследование по факту поджога офиса и не привлекут виновных к ответственности.Читайте такжеВ Киеве горел офис КПУ

“Я обращаюсь к правоохранительным органам и требую расследования осуществленного преступления и персонально привлечь к ответственности тех, кто был участниками, — все они известны, и фракция КПУ до того момента, пока не будут установлены преступники, не будет принимать участия в работе парламента”, - сказал Симоненко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня ночью горел центральный офис Компартии, жертв и потерпевших нет. Огнем были повреждены подвал, помещения на первом и втором этажах здания на общей площади 220 кв. м. Погибших и пострадавших нет.Читайте такжеПричиной ночного пожара в офисе КПУ может быть поджог - пожарные

Днем 9 апреля в центральный офис КПУ зашли активисты люстрационного комитета «Ніколи знову» («Никогда опять»). Они выбрасывали из окон партийную символику КПУ и портреты Ленина.

Милиция, прибывшая по вызову, лишь со второй попытки вечером смогла убедить активистов покинуть помещение.