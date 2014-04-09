Польша и Латвия выступают против участия третьих государств в разработке Конституции Украины

Польша и Латвия выступают против участия третьих стран в разработке новой Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня заявили журналистам главы правительств Польши и Латвии после переговоров в Варшаве.

"Будущая Конституция Украины должна, по нашему мнению, быть принята исключительно самими украинцами. Суть украинской Конституции не должна быть предметом переговоров третьих государств", - сказал премьер Польши Дональд Туск.

Читайте такжеВ Кабмине ожидают проект изменений в Конституцию через две недели – Яценюк

Он назвал новую Конституцию главным предметом переговоров по вопросу будущего Украины и выразил надежду, что власти смогут ускорить принятие этого документа. По мнению Туска, это позволит уменьшить напряженность в регионе.

Глава правительства Латвии Лаймдота Страуюма заявила, что согласна с такой точкой зрения. "Мы поддерживаем интегральную целостность Украины. Она сама должна принимать решения, как ей развиваться дальше и какую она будет иметь Конституцию. Это дело самой Украины", - сказала она.