Польша и Латвия выступают против участия третьих государств в разработке Конституции Украины
Туск считает, что будущая Конституция Украины должна быть принята исключительно самими украинцами.
Польша и Латвия выступают против участия третьих стран в разработке новой Конституции Украины.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня заявили журналистам главы правительств Польши и Латвии после переговоров в Варшаве.
"Будущая Конституция Украины должна, по нашему мнению, быть принята исключительно самими украинцами. Суть украинской Конституции не должна быть предметом переговоров третьих государств", - сказал премьер Польши Дональд Туск.
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Он назвал новую Конституцию главным предметом переговоров по вопросу будущего Украины и выразил надежду, что власти смогут ускорить принятие этого документа. По мнению Туска, это позволит уменьшить напряженность в регионе.
Глава правительства Латвии Лаймдота Страуюма заявила, что согласна с такой точкой зрения. "Мы поддерживаем интегральную целостность Украины. Она сама должна принимать решения, как ей развиваться дальше и какую она будет иметь Конституцию. Это дело самой Украины", - сказала она.