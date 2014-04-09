Украинский адмирал о российской армии: у нее много слабых мест

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-первый замначальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, адмирал Игорь Кабаненко

"Анализируя то, что уже произошло, конкретные акции в рамках ведения инфовойны, а также последнюю важную оперативную информацию, предлагал бы обратить внимание на Юг. Убежден, что стратеги Кремля не будут делать одноходовку. Не в их стиле. Да и нет целесообразности вторгаться только с Востока", - считает он.

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"Логика требует встречно-отсекающего удара с юга для оперативной скорости, потому им нужны блицкриговые действия. Такие способы применения войск отрабатывали в РФ на учениях "Запад" в 2009-2013 годах", - подчеркнул военный.

Также, по его словам, "остается возможным удар с Севера, где у наших границ сосредоточены наиболее подготовленные части Кремля. Цель - блокировать (захватить) систему государственного управления в столице", - пояснил адмирал.

"В то же время, сейчас соотношение наших войск к войскам противника достаточно, чтобы активно и результативно обороняться. Возможности противника не надо преувеличивать, у него много слабых мест. Мы выстоим!" - добавил Кабаненко.