"Свобода" придумала, как не допустить антикоррупционных изменений в законодательстве - СМИ

Об этом пишут "Наши деньги".

В Пояснительной записке авторы утверждают, что правительственный законопроект "не в полном объеме ограничивает возможность применения коррупционных схем", а затем предлагают депутатам проголосовать за свой вариант.

Среди новаций депутатов от "Свободы" - снова разрешить государственным предприятиям не проводить тендеров, которые они проводят за собственные средства, запретить победителям продавать товары дороже, чем 10% от рыночных цен.

Как отмечается, недавно Верховная Рада приняла Закон, который заставил государственные предприятия снова обнародовать данные о своих тендерах. Норма, которая позволяла предприятиям не отчитываться о своих закупках, действовала с середины 2013 года и по оценке СБУ вызвала ущерб государственному бюджету на 35-50 млрд гривен.

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Законопроект 4587, поданный Кабинетом министров, был разработан при участии общественных активистов, журналистов и экспертов и имеет целью снижение коррупционных рисков в ряде вопросов, в частности: уменьшение в четыре раза исключений из закона, опубликования информации о важных субподрядчиках, отчетности об изменении договоров, снижение закупочных порогов для естественных монополий и коммунальных предприятий, запрет участникам заговоров участвовать в торгах и т.д.

В случае голосования фракции "Свобода" за свой законопроект, скорее всего, изменения в тендерном законодательстве не состоятся, пишет издание.