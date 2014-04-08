ПАСЕ рекомендует Украине провести досрочные парламентские выборы

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом говорится в проекте резолюции, который ПАСЕ будет голосовать завтра, 9 апреля, во время сессии в Страсбурге.

"Для того чтобы гарантировать максимальное представительство Верховной Рады, которая приведет к большему единству и стабильности в стране, нужно провести в ближайшее время, если позволят технические возможности, досрочные парламентские выборы", - говорится в проекте резолюции по украинскому вопросу.

Читайте такжеУкраинский вопрос назвали вопросом существования ПАСЕ

Проект поясняет, что в результате политических событий в Украине последнего времени, многие группы населения имеют опасение, что их интересы либо не представлены, либо представлены недостаточно в Верховной Раде и в центральном правительстве в Киеве.

Как известно, выборы в Верховную Раду Украины должны состояться осенью 2017 году, а досрочные президентские выборы запланированы на 25 мая этого года.