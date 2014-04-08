Добкин заявил, что не одобряет идею создания "Харьковской республики"

Юго-восточные регионы Украины должны оставаться неотъемлемой частью страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове заявил кандидат в президенты Украины от Партии регионов Михаил Добкин, комментируя сепаратистские настроения в этих областях.

«Если вы хотите спросить у меня, как я отношусь к тому, чтобы существовала некая самостоятельная Харьковская республика, я вам скажу: негативно отношусь. Я считаю, что Харьковская область – неотъемлемая часть Украины, как и весь юго-восток, и должна оставаться таковой на века», - сказал Добкин.

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При этом, по мнению кандидата в президенты, украинская власть обязана приезжать на места для того, чтобы стараться найти компромисс со сторонниками федерализации.

«Если к людям будут проявлять неуважение, невнимание, если с ними не будут разговаривать, то протесты людей будут только усугубляться, увеличиваться. Это ни к чему хорошему не приведет. К сожалению, власть не приезжает на юго-восток разговаривать с людьми. Приезжают вице-премьеры и силовые министры, они приезжают уже тушить пожар, но не работают на упреждение», - отметил Добкин.

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Он выразил уверенность, что представители власти должны собирать круглые столы с лидерами общественных движений и договариваться о том, каким образом выйти из сложившейся ситуации.

«Я считаю, что сегодня со всеми теми лидерами, которые родились на стихийных митингах, которые представляют интересы различных групп людей, с руководителями общественных организаций, с лидерами общественного мнения на местах нужно собирать круглые столы и договариваться, как мы будем выходить из сложившейся ситуации», - сказал Добкин.

Кандидат от Партии регионов заверил, что в ходе своего предвыборного тура, который сегодня стартовал из Харькова, будет встречаться «со всеми, кто готов к диалогу и находить возможности погасить тот пожар, который уже из переносного вылился в буквальный смысл».

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Как сообщал УНИАН, делегаты съезда Партии регионов, который проходил 29 марта, приняли решение поддержать как единого кандидата от этой политической силы на пост президента Украины экс-главу Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина.