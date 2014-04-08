Дата встречи в формате ЕС-США-Украина-Россия активно обсуждается - пресс-секретарь Эштон
14:22, 08 апреля 2014Политика
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Европейский Союз активно работает над определениями даты встречи представителей ЕС, США, Украины и России об урегулировании крымской кризиса.
Майя Косьянчич / preshevajone.com
Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом заявила Майя Косьянчич пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон.
“Вы видели сообщение о предстоящей встрече между ЕС, США, Россией и Украиной, которая готовится. На данный момент мы активно участвуем в обсуждении конкретной даты такой встречи”, - сказала Косьянчич журналистам.
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Она добавила, что встреча в формате четырех “будет происходить на равных, но любое решение кризиса должно прежде всего быть найдено между Россией и Украиной”.
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