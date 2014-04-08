Партия регионов превратилась в частное предприятие Колесникова — Тигипко
04:26, 08 апреля 2014Политика
4 0
Партия регионов превратилась в частное предприятие, которым руководит Борис Колесников.
Партия регионов превратилась в частное предприятие Колесникова
Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил народный депутат, кандидат в президенты Украины Сергей Тигипко, пишет Gazeta.ua.
В частности, Тигипко подчеркнул, что в Партии регионов отсутствует демократия.
"Партия стала частным предприятием, которое руководится одним лицом. Никакой демократии там нет", - отметил политик.
Читайте такжеТигипко заявил, что его выгнали из "прогнившей" Партии регионов
На уточняющий вопрос о том, кто именно управляет в Партии регионов, парламентарий сказал: "Борис Викторович Колесников".
Он также подтвердил, что в понедельник его исключили из Партии регионов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter