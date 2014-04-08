Партия регионов превратилась в частное предприятие Колесникова — Тигипко

Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил народный депутат, кандидат в президенты Украины Сергей Тигипко, пишет Gazeta.ua.

В частности, Тигипко подчеркнул, что в Партии регионов отсутствует демократия.

"Партия стала частным предприятием, которое руководится одним лицом. Никакой демократии там нет", - отметил политик.

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На уточняющий вопрос о том, кто именно управляет в Партии регионов, парламентарий сказал: "Борис Викторович Колесников".

Он также подтвердил, что в понедельник его исключили из Партии регионов.