Для чрезвычайного положения в восточных областях нет оснований - Сенченко



Об этом в эфире "Свободы слова" сказал и.о. заместителя главы администрации президента Андрей Сенченко

По его словам, введение чрезвычайного положения ставит под сомнение легитимность выборов.

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"Идея Рудьковского ложится в общую канву усилия по срыву президентских выборов в нашей стране. Потому чрезвычайное положение ставит под вопрос возможность проведения выборов и легитимность этих выборов", - сказал Сенченко.

"Есть ли сегодня основания для того, чтобы рассматривать такой вариант введения чрезвычайного положения на востоке или юго-востоке нашей страны? На мой взгляд, нет", - добавил он.