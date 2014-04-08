Для чрезвычайного положения в восточных областях нет оснований - Сенченко
04:03, 08 апреля 2014Политика
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На сегодня нет оснований для того, чтобы вводить чрезвычайное положение на востоке и юго-востоке Украины
Для чрезвычайного положения в восточных областях нет оснований / REUTERS
Об этом в эфире "Свободы слова" сказал и.о. заместителя главы администрации президента Андрей Сенченко
По его словам, введение чрезвычайного положения ставит под сомнение легитимность выборов.
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"Идея Рудьковского ложится в общую канву усилия по срыву президентских выборов в нашей стране. Потому чрезвычайное положение ставит под вопрос возможность проведения выборов и легитимность этих выборов", - сказал Сенченко.
"Есть ли сегодня основания для того, чтобы рассматривать такой вариант введения чрезвычайного положения на востоке или юго-востоке нашей страны? На мой взгляд, нет", - добавил он.
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