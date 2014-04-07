Тимошенко заявила о недопустимости переноса президентских выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Донецке на пресс-конференции.

Тимошенко опровергла слухи о том, что она якобы хочет отсрочить президентские выборы. «К сожалению, вокруг меня всегда шла большая война олигархов… И сейчас это не прекратилось. Эти неправдивые слухи, которые распускаются, они также имеют своей целью унизить мою репутацию как политика», - сказала кандидат.

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«Я твердо заявляю, что я всегда была за немедленное проведение президентских выборов после революции, которую выиграл народ. Я и сейчас считаю, что эти выборы нужно провести как можно быстрее, потому что страна должна получить сильную легитимную власть», - объяснила Тимошенко. При этом она добавила: «Отсрочка проведения президентских выборов недопустима ни в коем случае. Потому что это дает определенное время агрессорам, террористам для того, чтобы издеваться над нашей страной».

Политик выразила уверенность в том, что «как только будет выбран президент Украины, и страна получит легитимную и сильную власть, с этого момента все нападки на Украину, в том числе с использованием военных методов, прекратятся».

«Поэтому я - за проведение выборов 25 мая и ни на день отсрочки», - заявила Тимошенко.