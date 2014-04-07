Русскому МИДу мерещатся американцы в форме "Сокола", едущие вместе с Правым сектором подавлять протесты на Востоке

Такое сообщение опубликовано на странице российского МИДа в Фейсбук.

"Согласно имеющейся информации, в юго-восточные районы Украины, в том числе в Донецк, стягиваются подразделения внутренних войск и национальной гвардии Украины с участием боевиков незаконного вооруженного формирования «Правый сектор». Перед ними поставлена задача силового подавления протестов жителей Юго-Востока страны против политики нынешних киевских властей", - говорится в сообщении.

"Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что к этой операции подключены около 150 американских специалистов из частной военной организации «Greystone», переодетых в форму бойцов подразделения «Сокол»", - сообщают в МИДе.

В МИДе РФ заявляют об "огромной ответственности организаторов и участников этой провокации" за угрозу правам, свободам и жизни граждан.