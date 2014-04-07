В Николаеве сепаратисты пытаются проникнуть в здание ОГА. Милиция не пускает

В основном, это люди молодого возраста, многие из них имеют на лицах маски, а на одежде – георгиевские ленточки. Они скандируют «Один за всех и все за одного» и «Милиция с народом», сообщает НикВести.

Милиционеры усилили охрану здания Николаевской ОГА, поскольку протестующие, подошли к ним в плотную. Сепаратисты просят милицию "защитить их от хунты", пустить их в здание. При этом они обращают внимание на то, что у них нет оружия и они хотят просто зайти в ОГА. В общем на площади перед зданием облсовет насчитывается до 300 сепаратистов.

По состоянию на 22.00 они дважды пытались зайти в административное здание, но это им не удалось.

Правоохранители оцепили здание. Вокруг ОГА стоит три кордона милиции.

Первый кордон установлен за 40 метров от ОГА. Охрана главного входа усилена, там сосредоточили около 50 милиционеров. Они спокойно оттесняют сепаратистов, которые кидают в них петарды, оскорбляют и пытаются добраться ко входу.

Как сообщается, активное звено радикалов состоит из 20 человек, за ними стоят женщины, которые их постоянно провоцируют к активным действиям.

Большинство николаевцев находятся на приличном расстоянии от облгосадминистрации и наблюдают за происходящим.