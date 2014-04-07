Добкин едет на Восток "говорить непопулярные вещи"

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«Я вместо власти, хоть властью и не наделен, но зато наделен достаточным жизненным опытом и умением выстраивать диалог с людьми, завтра поеду в Харьков, послезавтра в Луганск, потом в Донецк и далее по городам... встречусь с людьми, готов к самым сложным, самым тяжелым вопросам, готов говорить непопулярные вещи», - сказал Добкин, высказал мнение, что сегодня очень важно не игнорировать людей, а дать им понять, что их мнение не игнорируют, и будут учитывать.

Читайте такжеДобкин назвал сепаратистов маргиналамиДобкин считает, что сегодняшнее событие в Харькове, в Донецке и Луганске происходят прежде всего из-за того, что нынешняя власть не ведет с ними диалог. «Прошла очень сложная смена власти — кто-то ее воспринимает на ура, кто-то считает свои права ущемленными и власть вместо того, чтобы протянуть руку всем регионам нашей страны, всем без исключения жителям продолжает делить людей на любимых и нелюбимых», - считает Добкин.

Добкин считает, что сегодня власть обязана объяснять почему она принимает те или иные решения, почему принимает непопулярные экономические решения. «Если людям это не говорить, люди будут додумывать сами и выражать свой протест любыми доступными для них способами», - сказал Добкин, высказав мнение, что сегодня власть отказывается идти на диалог, именно поэтому он собирается сделать это вместо власти.