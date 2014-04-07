Экономист считает некоторые обещания Добкина реалистичными

Также Плотников считает, что ввести Украину в Топ-20 рейтинга Doing Business можно за два года.

Об этом он заявил в своем комментарии.

"Программа, которая была сегодня презентована, практически безукоризненна. Думаю, что каждый кандидат имел бы честь идти в президенты именно с такой программой. Что касается экономического блока, то он вполне реалистичен. Он базируется на том, что можно и нужно делать, и даже несмотря на то, что в Украине есть проблемы (они достаточно волнующие в социальной и других сферах), но я думаю, что те предложения, которые стоят в программе Добкина, реалистичны и выполнимы", - отметил Плотников.

Отвечая на замечание, что программа слишком идеализирована, эксперт отметил: "Это предвыборная борьба, на это есть поправка".

Читайте такжеУкраина не должна менять свой внеблоковый статус - ДобкинПри этом Плотников считает выполнимым намерение за два года ввести Украину в Топ-20 рейтинга Doing Business:

"Doing Business - это достаточно уважаемый рейтинг. Нужно реалистично относиться к нынешним условиям ведения бизнеса - какая разрешительная система и многое другое. С этой точи зрения я позитивно отношусь к возможности выполнения этих программ. Это реально сделать за два года".

Экономист назвал шаги, которые должны быть первоочередно предприняты для упрощения ведения бизнеса.

"С самого начала - это стабилизация ситуации. После стабилизации - упрощение предпринимательской среды, упрощение разрешительной системы, развитие предпринимательского климата. Для того, чтобы экономика заработала, необходимы механизмы самоорганизации", - отметил Плотников.

Отвечая на вопрос о том, почему в программе нет упоминания о борьбе с рейдерством, экономист ответил: "Это понятно, любая страна борется с рейдерством. Это само собой разумеется. Это будет выполнятся, с рейдерством будут бороться".