В Донецке милиция призывает людей освободить площадь перед ОГА

Руководство милиции Донецкой области обращается с просьбой к людям покинуть Октябрьскую площадь перед зданием Донецкой облгосадминистрации ради безопасности и избежания эксцессов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Донецкой области.

“Уважаемые жители и гости Донецка! В настоящее время Донецкую областную государственную администрацию захватила группа людей, среди которых есть и вооруженные лица. В целях безопасности граждан, во избежание эксцессов или трагических событий, руководство ГУ МВД Украины в Донецкой области обращается с просьбой покинуть Октябрьскую площадь перед ОГА”, - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке пророссийские митингующие захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России.

По факту захвата ОГА донецкие правоохранители начали расследование по ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки).

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7 апреля около 3.30 группа агрессивно настроенных молодчиков ворвалась в здание Управления СБУ.

По факту захвата помещения СБУ начато уголовное проиводство по ч.1 ст. 294 (массовые беспорядки).

Пророссийские митингующие, захватившие здание ОГА, объявили о создании суверенного государства «Донецкая республика» и о проведении до 11 мая референдума.