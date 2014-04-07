В Минобороны сообщили, кому принадлежат замеченные над Донецком военные самолеты
В Минобороны прокомментировали полет истребителей над Донецком.
Два военных самолета, замеченных сегодня над Донецком, принадлежат Вооруженным силам Украины.
Об этом УНИАН сообщил и.о. начальника управления прессы и информации Министерства обороны Украины Богдан Сеник, комментируя информацию о появлении двух истребителей в небе над Донецком.
Читайте такжеЛетающие над Харьковом истребители проходят учения - СМИ
“Это были две пары истребителей Вооруженных сил Украины, которые совершали полет с целью изучения обстановки и прикрытия воздушного пространства Украины в случае необходимости”, - сказал Сеник.
Как сообщил корреспондент УНИАН из Донецка, сегодня после обеда в небе над городом появились два военных истребителя. По свидетельству очевидцев, самолеты летели в направлении с востока на запад.