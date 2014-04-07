В Минобороны сообщили, кому принадлежат замеченные над Донецком военные самолеты

Два военных самолета, замеченных сегодня над Донецком, принадлежат Вооруженным силам Украины.

Об этом УНИАН сообщил и.о. начальника управления прессы и информации Министерства обороны Украины Богдан Сеник, комментируя информацию о появлении двух истребителей в небе над Донецком.

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“Это были две пары истребителей Вооруженных сил Украины, которые совершали полет с целью изучения обстановки и прикрытия воздушного пространства Украины в случае необходимости”, - сказал Сеник.

Как сообщил корреспондент УНИАН из Донецка, сегодня после обеда в небе над городом появились два военных истребителя. По свидетельству очевидцев, самолеты летели в направлении с востока на запад.