Летающие над Харьковом истребители проходят учения - СМИ

Сегодня днем жители города неединожды видели в небе над городом два пролетающих истребителя. Такое зрелище вызвало у многих недоумение и испуг. Об этом пишет 057.ua.

Очевидцы рассказывают, что самолеты МИГ летели со стороны ХАТОБа (ред. - Харьковского государственного академического театра оперы и балета) по направлению к Московскому проспекту.

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В МВД ситуацию прокомментировали и сказали, что причин для беспокойства нет. По словам офицера регионального медиацентра МВД, Дмитрия Горбунова, все полеты проходят в рамках учений, которые проходят в Украине с 1 марта.

"Это силы авиации противовоздушной обороны. Они отрабатывают полеты над городом", - сообщил Дмитрий Горбунов.