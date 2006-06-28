Русский язык получил новый статус в Крыму

Алуштинский городской совет принял решение о функционировании русского языка на территории Алушты «как языка горсовета, его исполнительных органов, предприятий и учреждений города».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил депутат Алуштинского горсовета, председатель городской организации «Русского блока» Алексей МЕЛЬНИКОВ.

По его словам, решение о статусе русского языка было принято на очередной сессии горсовета, состоявшейся накануне Дня Конституции.

Инициировали рассмотрение данного вопроса депутаты от «Русского блока», Прогрессивной социалистической партии Украины, Партии регионов и Коммунистической партии Украины. «За» проголосовали 27 из 41 депутата, присутствовавшего на сессии (всего в горсовете 45 депутатов), не голосовали по данному вопросу депутаты от Блока Юлии Тимошенко и Народного Руха Украины.

Как сказал А.МЕЛЬНИКОВ, депутаты горсовета также приняли решение обратиться в Верховную Раду Украины с просьбой внести изменения в Конституцию Украины, придав русскому языку статус государственного.

На сессии прокурор Алушты заявил, что принятое решение незаконно и намерен опротестовать его в судебном порядке. «На сессии горсовета прокурору указали на то, что он оказывает давление на депутатский корпус, на что он заявил, что будет в судебных органах опротестовывать наше решение», - отметил А.МЕЛЬНИКОВ.

Ранее ряд городских и областных советов приняли решение о придании русскому языку регионального статуса.