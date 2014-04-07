Украина не должна менять свой внеблоковый статус - Добкин

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Вилкула, "принципиально - это внеблоковый статус нашего государства. Так сложилось и исторически, и геополитически, что Украина находится между двумя мощнейшими союзами - Европейский Союз (29% оборота - это 50 млрд долл. в год), Таможенный союз (36% нашего внешнего оборота - 63 млрд долл.). Это огромные цифры, и нам необходимо сохранить наши традиционные рынки, сохранить традиционные кооперационные цепочки", - отметил Вилкул.

По его мнению, только многовекторная политика будет эффективна и даст возможность перехода от сырьевой экономики к технологическому укладу.

Также в ходе презентации экономического блока программы Добкина Вилкул отметил, что целью экономических преобразований является введение Украины в двадцатку наиболее развитых стран по легкости ведения бизнеса.

По словам Вилкула, защита и развитие промышленного предпринимательства – ключевая задача, выполнение которой обеспечит сохранение миллионов раб мест, создаст базис для социальных выплат и достойных зарплат.

Государство должно обеспечить бизнесу минимальные налоги, максимальную защиту инвесторов, заявил он. Предприниматели должны минимально сталкиваться с чиновниками, процесс расчета и уплаты налогов должен быть максимально облегчен.

Народный депутат Ирина Бережная представила гуманитарный блок программы, среди приоритетов которого - внедрение медицинского страхования.