Добкин выступает за увеличение самостоятельности регионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на презентации своей предвыборной программы.

"Я иду во власть, чтобы передать власть на места", - отметил Добкин.

По его словам, главная задача после выборов - передача власти в регионы. "Можно по-разному это называть - децентрализация, федерализация, передача полномочий, самое главное, что территориальные громады должны получить власть на местах", - отметил он. Добкин считает, что только сильное самоуправление может способствовать развитию страны.

Помимо этого Добкин предложил ввести новые правила формирования бюджетов всех уровней, предусматривающие бюджетную автономию регионов. В частности, Добкин предлагает оставлять в местных бюджетах 100% налога на прибыль предприятий, подоходного налога, ренты и экологического сбора.

Кроме того он повторил свой избирательный лозунг о придании русскому языку статуса второго государственного.

Как сообщал УНИАН, делегаты съезда Партии регионов, который проходил 29 марта, приняли решение поддержать как единого кандидата от этой политической силы на пост президента Украины экс-главу Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина.