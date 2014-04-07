Тигипко заявил, что его выгнали из "прогнившей" Партии регионов

Об этом говорится в его заявлении, которое опубликовано на страничке в Facebook.

Тигипко уверен, что шанс на обновление Партии регионов утрачен.

"Из партии начали массово изгонять тех, кто попытался открыто поддержать мою кандидатуру. Я тоже исключен из Партии Регионов. В ближайшее время будут исключены все мои соратники в партии. Это предательство интересов партии и страны. Но предательство началось не сегодня. Именно эти люди виноваты в том, что творит временное правительство в Украине", - отметил Тигипко. Читайте такжеТигипко говорит, что в ПР начались репрессии

Он и его соратники "сопротивлялись соглашательской позиции" руководства фракции и не голосовали за назначение Арсения Яценюка премьером и за назначение "националистов" на государственные должности, поскольку это, по мнению Тигипко, было "прямым предательством интересов миллионов избирателей".

Тигипко считает, Партия регионов виновата в том, что Правый сектор и ВО Свобода "задают тон" в Киеве. То, что жители Донецка и Луганска "не чувствуют себя защищенными" - вина и Партии регионов.Читайте такжеРуководство ПР предлагает исключить Тигипко из партии за "причинение вреда"

"Но мне не по пути с сепаратистами, с прогнившими аппаратчиками и жульем, которые захватили руководство в партии. Которые отстаивают свои бизнес-интересы за счет страны", - подчеркнул Тигипко.