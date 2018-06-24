Вехи недели. Тревога на Востоке, перепалка о Майдане и массовый старт президентской гонки

Действия организованных под сепаратистскими лозунгами молодчиков в Донецке, Луганске, Харькове убедительно свидетельствуют, что правоохранительные органы так и не пришли в себя после событий на Майдане, российское воздействие в бывшем электоральном заповеднике «регионалов» весомо, а власть в Киеве не способна просчитывать развитие ситуации буквально на пару шагов вперед. Не успел Арсений Яценюк заявить о намерении осуществить вояж на восток, а управление СБУ в Луганске отчитаться о задержании банды с диверсионными намерениями, как ситуация на Востоке максимально раскалилась. Оперативное реагирование в социальных сетях выглядит неэффективным, независимо от статуса чиновника, поскольку сегодня речь идет о целостности Украины. Масла в огонь подлил и расстрел украинского офицера российским морпехом в Крыму, еще один наш военнослужащий избит и увезен россиянами.

Тактика пожарной команды, которую взяла на вооружение новая власть, способна обеспечить результат только при наличии команды и ресурсов. Финансы в Украине поют романсы жалобным голосом, и переломить ситуацию до проведения президентских выборов будет непросто. Даже если Украине удастся справиться с угрозой газовой войны со стороны России, заполнять бюджетные прорехи особенно нечем. Победители Януковича, периодически напоминающего о себе из российского далека, оказались на поверку отнюдь не монолитной командой, а качество их готовности к управлению страной вызывает немало вопросов. Исключительно на педалировании верности Майдану становится все сложнее контролировать государство в целом. Даже пресс-конференция руководителей силовиков, в ходе которой прозвучали фамилии исполнителей преступных приказов, нашла ответную реакцию в виде выступлений бывших глав МВД и СБУ, в российском эфире убеждавших, что не отдавали приказов на применение оружия. Не будем забывать, что российская пропагандистская машина куда мощнее украинской, а за событиями в нашей стране пристально следят не только ее граждане.

Ситуация усугубляется скоротечной избирательной кампанией, во время которой и будет разыграно президентское кресло. Она имеет шансы пройти в формате «холодной гражданской войны». Россия, напомню, неоднократно подчеркивала, что считает нынешнюю власть нелегитимной, и не собирается признавать результаты голосования за нового главу государства. Судя по последним событиям, Кремль и представители бывшей украинской власти нашли взаимопонимание по вопросу максимальной делегитимизации Украины, и жалеть для этого сил и средств не станут.

Главными темами президентской кампании, если верить программам кандидатов на высший государственный пост, станут коррупция, люстрация и возвращение Крыма в состав Украины. Первых две проблемы решить в обозримой перспективе невозможно, поскольку понятие «люстрация» отсутствует в украинском законодательстве, а коррупция столь масштабна, что отрубить этой гидре голову одним ударом невозможно, сколь фантастические методы борьбы с ней не предлагали бы кандидаты. В отношении Крыма пальма первенства в декларировании конкретных дел принадлежит Верховной Раде, но та не спешит принимать реальные решения.

Становится все более очевидной манипулятивная, а не революционная сущность «Правого сектора», заявления лидера которого Дмитрия Яроша охотно тиражируются российскими средствами массовой информации. Хотя «правосеки» вынужденно покинули гостиницу «Днепр» в центре столицы после пальбы на Крещатике, их влияние на неокрепшие патриотические умы остается заметным и деструктивным.

Евгений МАГДА