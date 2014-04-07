Кернес о захвате ОГА в Харькове: захватчики - не сепаратисты, референдума не будет

Харьковский городской глава Геннадий Кернес заявил, что здание облгосадминистрации в Харькове захватили не сепаратисты, а люди, которым интересен ход расследования стрельбы вечером 14 марта на улице Рымарской возле офиса «Просвиты» и «Правого сектора», в результате которой погибли двое людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кернес, прибывший на место событий, заявил журналистам в здании ОГА.

«Сейчас здесь находятся харьковчане, которые хотят узнать, что в следствии происходит по поводу убитых людей на улице Рымарской, по поводу убитых харьковчан. Это главный мотив того, что они пришли к зданию администрации. Никакого сепаратизма от этих людей я не слышал. Слышал только одно, чтобы им рассказали, кто виновен в смерти их товарищей», - сказал Кернес.

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«Что касается людей, которые интересуются судьбой уголовного дела, мы обязаны сделать все, чтобы они получили на свои вопросы ответы. А то получается, что они не могут добиться этих ответов, от них это все скрывается. Говорят, что кого-то задержали, другие говорят, что всех отпустили. Пускай сюда придет милиция и объяснит им все», - добавил мэр.

По его словам, в ближайшее время в здании ОГА городская и областная власть проведет переговоры с лидерами активистов, занявших здание.

При этом Кернес подчеркнул, что вопрос референдума обсуждаться не будет. «Если есть у кого-то сепаратистские настроения, я этим людям объяснил: Никаких референдумов, потому что нет закона. Никаких других вопросов никто с ними обсуждать не будет», - акцентировал мэр.

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По словам Кернеса, занявшие ОГА активисты готовы выйти, если обладминистрацию также покинут милиционеры. «Они еще просят, чтобы сейчас из здания вышла милиция. Я думаю, мы это решим, и они тогда освободят полностью здание, и восстановится нормальная функциональная работа этого здания», - сказал Кернес.

Отвечая на вопрос журналистов, почему захватившие здание люди установили на шпиле флаг Российской Федерации, если они не преследуют сепаратистских целей, Кернес заявил: «среди любой толпы есть люди, у которых есть, может быть, свои задачи. Давайте мы не будем накалять страсти, давайте сделаем все, чтобы урегулировать все, что сейчас происходит».

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Как сообщал УНИАН, в захваченном вчера, 6 апреля, здании Харьковской облгосадминистрации забаррикадировались активисты Антимайдана, их пикетируют сторонники Евромайдана.

14 марта Харькове в результате ночной перестрелки во время акций протеста возле офиса "Просвиты" 2 человека погибли и 5 – были ранены. Также было задержано около 30 участников конфликта с обеих сторон.